Der Masterplanbeirat 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück lädt zu einem Abend zum Thema „Klimaschutz durch erneuerbare Energien im Wärmebereich“ ein. Bei der Veranstaltung am Montag, 20. März, ab 18 Uhr im DBU Zentrum für Umweltkommunikation, An der Bornau 2, werden Möglichkeiten, ohne Öl und Gas zu heizen, thematisiert. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an der kostenlosen Veranstaltung teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ebenso geht es um die Fragen, welche regenerativen Heizungen sinnvoll sind, wie eine Umstellung erfolgen kann und welche Fördermittel es gibt. Um 18:00 Uhr beleuchtet Prof. Dr. Markus Große Ophoff, Vorsitzender des Masterplanbeirats 100% Klimaschutz Osnabrück, den Klimaschutz durch Umstellung auf erneuerbare Energiesysteme im Wärmebereich. Um 18:30 Uhr gibt Kai Schaupmann, Obermeister der Innung Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Klempnertechnik Osnabrück, einen Ein- und Ausblick aus der handwerklichen Praxis zur Wärmewende. Um 19:00 Uhr schließlich diskutieren die beiden Redner Fragen aus dem Themenfeld mit Claudia Leyers, Fachbereichsleiterin Umwelt und Klimaschutz, Stadt Osnabrück und Tobias Wilken, Leiter Energiedienstleistungen, Stadtwerke Osnabrück AG.

