Die Bundesstiftung Baukultur lädt u. a. in Kooperation mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt am 23. und 24. Februar 2023 zur Baukulturwerkstatt „Wasserbau“ nach Hamburg ein. Die Baukulturwerkstatt widmet sich den gestalterischen Chancen, die in den infrastrukturellen Aufgaben liegen, wie beispielsweise dem Hochwasserschutz, den Schwammstadtkonzepten oder auch kühlenden Wasserinseln in der Stadt. Wie können Infrastrukturen so gestaltet werden, dass sie auch räumlichen Mehrwert bieten? Gemeinsam sollen gute Beispiele, neue Aufgabenfelder und Handlungsbedarfe identifiziert und entwickelt werden.

Veranstaltungsort:

Kesselhaus

Am Sandtorkai 30

20457 Hamburg

Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.bundesstiftung-baukultur.de/veranstaltungen/detail/wasserbau