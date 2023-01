Osnabrück. Unter dem Motto „Die Stadt für morgen, zum Mitmachen für alle!“ lädt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) am kommenden Sonntag, 22. Januar, zum Tag der offenen Tür in die Ausstellung „Grün Stadt Grau“ ein. Von 13 bis 17 Uhr können im Naturerbe-Gebäude Führungen, Workshops und Mitmachaktionen von lokalen Initiativen zur nachhaltigen Stadtentwicklung besucht werden. Für die Jüngeren bietet das Programm neben Kinderschminken und Bastelaktionen eine Rallye zur Stadt von morgen. Mehr Infos gibt es unter www.gruenstadtgrau.org.

Vielfältiges Angebot aus Mitmach-Aktionen

Wie könnte die nachhaltige Stadt der Zukunft aussehen? Inspirationen erhalten Besuchende am Tag der offenen Tür etwa bei einer Führung durch die DBU-Ausstellung „Grün Stadt Grau – Nachhaltige Stadtlandschaften“. Das vielfältige Angebot aus Mitmach-Aktionen, Workshops und Kinderprogramm gestalten lokale Gruppen mit, wie die Initiative Kalkhügel Garten und der Osnabrücker Radentscheid. Hier lässt sich alles rund um das Thema sicheres Radfahren in Erfahrung bringen und, wie weit die Stadt auf dem Weg zur echten Fahrradstadt ist. Ebenso geht es am Sonntag zusammen mit dem Wildbienenprojekt „Beehives.Matter“ und der Projektinitiative „Grüne Finger“ um Artenvielfalt in der Stadt Osnabrück. Kinder können bunte Häuser aus Tetrapacks oder Nisthilfen basteln und sich zum Beispiel als Marienkäfer, Hummel oder Prinzessin schminken lassen. Für Kulturbegeisterte stehen Engagierte vom Verein „Das K. am fantastischen Freihafen“ (Das K.A.F.F.) bereit. Sie setzen sich für das gemeinschaftliche Gestalten der Kulturszene in Osnabrück ein.

Die Ausstellung „Grün Stadt Grau – Nachhaltige Stadtlandschaften“

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt bereits jetzt in Städten, obwohl diese nur zwei Prozent der Fläche auf unserer Erde einnehmen. In der Ausstellung „Grün Stadt Grau“ erfahren Besuchende, wie sich Wohnen, Energie- und Wasserversorgung sowie Mobilität nachhaltig gestalten lassen. Noch bis zum 3. März ist sie in der DBU zu sehen, nach vorheriger Anmeldung montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr. Nur am 22. Januar öffnen die Tore der gemeinsam mit der Klima Arena Sinsheim entwickelten 13. Wanderausstellung an einem Sonntag.