Das europäische Partizipationsprojekt "Fair Energy Transition for All" wurde von einem Konsortium internationaler Stiftungen ins Leben gerufen, darunter die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) und die Stiftung Mercator. Im Rahmen des Projekts wurden über zwei Jahre hinweg insgesamt 90 Fokusgruppen in neun EU-Mitgliedstaaten (Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Deutschland, Niederlande, Polen, Portugal und Rumänien) durchgeführt. Ziel war es, mit sozial oder wirtschaftlich benachteiligten Gruppen in Kontakt zu treten und ihre Hoffnungen, Ängste und Erwartungen in Bezug auf die Energiewende im Bereich Wohnen und Mobilität zu diskutieren. Aus den Ergebnissen der Fokusgruppen haben Expertinnen und Experten sowie Stakeholder aus dem öffentlichen Sektor in Fachworkshops konkrete politische Handlungsempfehlungen abgeleitet. In einem letzten Schritt wurden diese Empfehlungen von den beteiligten Bürgerinnen und Bürgern überprüft und finalisiert.

Weitere Informationen über das Projekt sowie die nationalen Abschlussberichte finden Sie auf der Website: fair-energy-transition.eu

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung möchten wir die Projektmethodik sowie die politischen Handlungsempfehlungen für den deutschen Kontext einer breiteren Fachöffentlichkeit vorstellen und gemeinsam diskutieren, welche Lehren wir aus dem Projekt aus Sicht von Politik, Wissenschaft und Praxis ziehen können.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

Hier kommen Sie zur Anmeldung.

Wir freuen uns auf eine anregende Diskussion mit Ihnen!

Agenda für die Abschlussveranstaltung am Dienstag, den 29. November: