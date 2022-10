Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) spielen eine wichtige Rolle für das Erreichen der klimapolitischen Ziele. Doch was genau bedeutet das und wie können KMU am Diskurs teilnehmen? Unter dieser Leitfrage steht Politik&Praxis, das KMU-Programm von KlimaDiskurs.NRW. Zum Abschluss des DBU-Projektes wird am 3. November 2022 ab 11:00 Uhr in Präsenz bei der Stiftung Mercator oder im Livestream diskutiert, welche Rolle KMUs bei der Transformation spielen.

Weitere Informationen zur Abschlussveranstaltung von KlimaDiskurs.NRW finden Sie unter: https://klimadiskurs-nrw.de/veranstaltungen/projektabschluss-deutsche-bundesstiftung-umwelt/