Programm

Energieeffizienz und Energiesparen sind Schlüsselfaktoren für die Energiewende und die Energiesicherheit. Unabhängigkeit in der Versorgung erreichen wir nicht allein durch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Energieeffizienz senkt Kosten und ist energie- und klimapolitisch von zentraler Bedeutung.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) wird am Samstag, den 29. Oktober 2022, in Magdeburg – am Vortag der Verleihung des Deutschen Umweltpreises 2022 – von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr das Umweltpreissymposium zum Thema »Energieeffizienz und Energie sparen – Lösungen für die Klimakrise« durchführen.

Im Rahmen des Symposiums möchten wir unter anderem mit Trägerinnen und Trägern des Deutschen Umweltpreises und weiteren hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutieren, wie es gelingen kann, den Bedarf an Energie nachhaltig zu senken und die Energieeffizienz zu einem zentralen Prinzip politischen Handelns zu machen.



Begrüßung

Alexander Bonde, Generalsekretär der DBU



Impulsvortrag „Die Energiestrategie der Bundesregierung“

Stefan Wenzel, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz



Podiumsdiskussion

Corinna Fischer, Bereichsleitung Öko-Institut / Energiesuffizienz Plattform

Jutta Gurkmann, Mitglied der Geschäftsleitung, Geschäftsbereichsleiterin Verbraucherpolitik Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

Christian Noll, Vorstand Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz

Annika Roth, Geschäftsführung Blechwarenfabrik Limburg GmbH / Trägerin DBU Deutscher Umweltpreis

Stefan Wenzel, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

Im Kurzinterview: Friedrich Mewis und Dirk Lehmann, Träger des Deutschen Umweltpreises 2022



Moderation

Jana Münkel, Deutschlandfunk



Das Symposium können Sie am 29. Oktober 2022, ab 14:00 Uhr hier im Livestream verfolgen.



Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Symposium um eine geschlossene Veranstaltung handelt.

Nicht eingeladene Gäste können die Veranstaltung über den oben genannten Livestream-Link gerne online verfolgen.