Im Rahmen des Projektes „Gerechte und nachhaltige Außer-Haus-Verpflegung (GeNAH)“ findet am 18. und 19. Oktober ein Netzwerktreffen statt. Ziel der Veranstaltung ist, die Wirkung der Projekte im Bereich der nachhaltigen Transformation der Gemeinschaftsgastronomie zu verstärken. Es sollen Synergien zwischen den Projekten erzeugt und die Zusammenarbeit gefördert werden.



Das Netzwerktreffen mit dem Titel „Schub statt Schublade: Impulse für die Ernährungswende in der Gemeinschaftsgastronomie“ findet am 18. Oktober von 12:00 bis 19:00 Uhr und am 19. Oktober von 09:00 bis 13:00 Uhr im DBU Zentrum für Umweltkommunikation in Osnabrück statt. Zielgruppe sind Akteure auch aus vielen DBU-Projekten im Bereich der nachhaltigen Transformation der Gemeinschaftsgastronomie.

Anmeldungen sind noch bis zum 20. September möglich unter: https://www.fh-muenster.de/isun/veranstaltungen.php?wkid=14706&year=2022&action=anmeldung&cat