Ziel des Events:





Die diesjährige Folgeveranstaltung des deutschen Experten-Workshops zur Unterstützung des UNESCO-ICOMOS-IPCC-Treffens zu Kultur, Kulturerbe und Klimawandel hat zum Ziel, Klima- und Kulturerbe-Expert:innen aus mehreren deutschen Forschungseinrichtungen zusammenzubringen. Das Treffen soll einen Überblick über die drei in Auftrag gegebenen White-Papers des International Co-Sponsored Meeting on Culture, Heritage, and Climate Change (ICSM CHC) geben, das im Dezember 2021 stattgefunden hat. Diese Papiere sammeln den aktuellen Wissensstand über Kulturerbe und Klimawandel, in Bezug auf Wissenssysteme, Auswirkungen und Lösungen. Durch die Präsentation dieser Ergebnisse soll aufgezeigt werden, wie diese Erkenntnisse für den deutschsprachigen Raum von Bedeutung sein könnten.



Tagesordnung / Time Schedule





10:00 Welcome Teresa Patrício, President ICOMOS International Alexander Bonde, Secretary General DBU TinoMager, President ICOMOS Deutschland

10:15

International Co-Sponsored Meeting on Culture, Heritage, and Climate Change (ICSM CHC) Findings Will Megarry, ICSM CHC Co-Chair for ICOMOS Jyoti Hosagrahar, Deputy Director UNESCO World Heritage Centre Hana Morel, ICSM CHC Scientific Coordinator

10:50

Break

11:00

White Paper 2: Impacts Nicholas P. Simpson, African Climate and Development Initiative, University of Cape Town, South Africa/Zimbabwe Scott Allan Orr, Lecturer, Faculty of the Built Environment, UCL, UK

11:45

Break

12:00

White Paper 3: Solutions Nick Shepherd, School of Culture and Society - Department of Archeology and Heritage Studies, Aarhus University, Denmark Joshua Benjamin Cohen, Research Fellow, School of Politics and International Studies, University of Leed, UK

12:45

Lunch

13:45

White Paper 1: Knowledge Systems Ben Orlove, Professor of International and Public Affairs, Columbia University, U.S.

14:30

Exchange on the challenges for the German-speaking region / Austausch zu den Herausforderungen für den deutschsprachigen Raum Dr. Dorothee Boesler, ICOMOS Deutschland Constanze Fuhrmann, DBU Prof. Dr. Jörg Haspel, ICOMOS Deutschland

15:30

Close



Anmeldung / Registration: Zoom-Anmeldung

Die Vorträge finden in englischer und der abschließende Austausch in deutscher Sprache statt. / The lectures will be given in English and the concluding exchange will take place in German.