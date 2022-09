Gemeinsam mit Begleiter*innen des Projekts und Interessierten möchten wir bei der letzten nachhaltig.digital Konferenz mit einem Rückblick die 4 ½ Jahre Projektlaufzeit zelebrieren und den kommenden Aufbruch beider Trägerorganisationen – DBU und B.A.U.M. – thematisieren.

Zu Beginn lassen wir die Projektlaufzeit von nachhaltig.digital Revue passieren. Dabei schauen wir nicht nur auf erreichte Meilensteine des Projektes, sondern vor allem darauf wie die doppelte Transformation den Mittelstand durchdrungen hat.

Im Schwerpunkt richten wir daran anschließend den Blick in die Zukunft. Wir zeigen auf, wie sich die Arbeit von nachhaltig.digital in den neuen Projekten und Aktivitäten der DBU und B.A.U.M. weiter entwickeln wird und welche Trends in den kommenden Jahren die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung beeinflussen werden.



Wir laden Sie ein, entweder vor Ort in Osnabrück oder virtuell über Zoom an der letzten nachhaltig.digital Konferenz in gemeinsamer Trägerschaft von B.A.U.M. und DBU teilzunehmen und mitzudiskutieren. Eine Teilnahme vor Ort ist für 100 Personen möglich. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung.

Wir behalten uns vor, das Hygienekonzept zur Eindämmung von Covid-19 zu dem Zeitpunkt der Veranstaltung entsprechend der Pandemielage anzupassen und informieren die angemeldeten Personen vorab über eventuelle Maßnahmen wie beispielsweise das Tragen eines Mund-Nasenschutzes.

Vorläufiges Programm

Zeit Programmpunkt Referent*innen 13:00 Rückschau

4 1/2 Jahre nachhaltig.digital 13:05 Begrüßung und Retrospektive Julia Vismann, Moderatorin des Events Martin Oldeland, stv. Vorstsandsvorsitzende B.A.U.M. e.V. Dr. Rainer Erb, DBU 13:15 Launch neuer Projekte:

nachhaltig.digital von A bis Z Die beiden Projektträger präsentieren die nachfolgenden Projekte und stellen jeweils 20 Minuten vor, was an nachhaltig.digital anschließen wird. Alexander Bonde, Generalsekretär der DBU Yvonne Zwick, Vorstandsvorsitzende B.A.U.M. e. V. 14:00 Impuls Hannah Strobel, Geschäftsführerin des NELA. Next Economy Labs 14:30 Diskussionsrunde Nachhaltigkeit und Digitalisierung in den nächsten fünf Jahren – was wird wichtig, wovon werden Entwicklungen geprägt sein? Alexander Bonde, Hannah Strobel, Christoph Teusch (AfB) und Yvonne Zwick 15:45 Abschluss Anschließend informeller Abschluss im Foyer