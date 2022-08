Rund 1.000 Autor*innen aus Wissenschaft und Praxis haben bis heute die Umweltdebatte im Rahmen des JAHRBUCH ÖKOLOGIE mitgestaltet. Auch deswegen ist die Publikation zu einer zentralen Instanz der Umweltdebatte geworden. 2022 wird das Standardwerk 30 Jahre alt.

Anlässlich des Jubiläums lädt die Deutsche Umweltstiftung gemeinsam mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt am 5. September 2022 zur Fachtagung Ökologie 1992-2022-2052 in die Räumlichkeiten des Bundesumweltministeriums in Berlin ein.

Alle Informationen zur Veranstaltung mitsamt Programm und Anmeldemöglichkeit finden Sie hier.