Der 36. Deutsche Naturschutztag findet vom 28. Juni bis zum 2. Juli 2022 im Hannover Congress Centrum (HCC) als Präsenzveranstaltung statt. Unter dem Motto: „NATURSCHUTZ JETZT! Natur. Landnutzung. Klima.“ werden Antworten auf die drängenden Fragen gesucht, die sich durch die Landnutzung ergeben. Auf den Webseiten des neuen Naturschutztages finden Interessierte das vollständige Programm: https://www.deutscher-naturschutztag.de/programm. Die DBU ist als größte Umweltstiftung Europas mit zwei Programmpunkten vertreten.



Donnerstag, den 30.06.2022

10:00 – 13:00 Uhr Vortrag Dr. Max Hempel: Leistet „digital farming einen Beitrag zur nachhaltigen Landnutzung? Ein Werkstattbericht aus der DBU-Förderung Im Forum IV Naturschutz und Ökonomie Ab 19:00 Uhr Offenes Forum gemeinsam mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) Naturschutz mit der Landwirtschaft: vom Projekt – auf den Betrieb – in die Region



Die Biodiversität in Agrarlandschaften nimmt trotz zahlreicher Bemühungen weiterhin ab. Zwar wissen wir, welche Maßnahmen für die Förderung typischer Tier- und Pflanzenarten der Agrarlandschaft förderlich sind, es gelingt aber bisher nicht, sie auf großer Fläche vernetzt umzusetzen. Klar ist, dass neben einer ausreichenden Finanzierung Vorhaben nur in Kooperation gelingen. Akteur*innen aus Landwirtschaft und Naturschutz müssen auf Augenhöhe nach Lösungen für mehr Naturschutz in der Agrarlandschaft suchen. In unserem offenen Forum wollen wir Erfahrungen aus Projekten der DBU und des BfN austauschen. Wir fragen: Was motiviert Landwirt*innen zur Umsetzung? Wie gelingt der Weg vom „Klein-Klein“ hin zu einem überbetrieblichen Biodiversitätsmanagement? Welche Kommunikationsinstrumente haben sich bewährt? Mit unserer Diskussion und mit Ihren Erfahrungen wollen wir Impulse geben, wie Naturschutz eine möglichst große Breitenwirkung in der (Agrar-) Fläche erreichen kann.



DBU-Projekte im offenen Forum:



Biotopverbund Grasland (Grünlandzentrum Niedersachsen / Bremen, AZ 34003/01)

Kooperativ (Uni Göttingen, 35674/01)

Neue Modelle zur Umsetzung von regionalen Agrarnaturschutzmaßnahmen (DVL, AZ 35454/01)



Siehe auch: https://www.deutscher-naturschutztag.de/programm/offene-foren/naturschutz-mit-der-landwirtschaft