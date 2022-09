Wann: Donnerstag, 08.09.2022 von 14:00 bis ca. 21:00 Uhr

Wo: DBU Zentrum für Umweltkommunikation, An der Bornau 2, 49090 Osnabrück



Die DBU fördert aktuell mehrere Vorhaben, die auf Mensch-Ökosystem-Interaktionen und deren Folgen für die dauerhafte Bereitstellung von Ökosystemleistungen aber auch auf Folgen für die menschliche Gesundheit fokussieren. Daran anknüpfend möchten wir im Rahmen einer Fachtagung einen Bogen schlagen über die Elemente des Water-Energy-Food-Nexus und immanente Verknüpfungen mit Fragestellungen des Bereichs Planetary Health aufzeigen. Ziel der Veranstaltung soll es sein, gemeinsam mit einer interessierten Öffentlichkeit offene bzw. neue Fragestellungen sowie neue Optionen für eine interdisziplinäre/transdisziplinäre Zusammenarbeit zu identifizieren. In einem nächsten Schritt sollen daraus wesentliche Handlungserfordernisse für die angesichts der aktuellen Krisen drängende sektorenübergreifende gesellschaftliche Transformation abgeleitet werden.



Expert:innen werden Projekte präsentieren, die mögliche Lösungsansätze in den Mittelpunkt stellen, welche sowohl auf die Minimierung regionaler Energy-Food-Biosphere Trade Offs als auch auf potenzielle Mehrgewinnstrategien für eine nachhaltige Landnutzung und Wasserbewirtschaftung fokussieren. In diesem Kontext werden die Referent:innen Erfahrungen teilen, wie Kooperations- und Kollaborationsaspekte in Nexus-Kontexten Biosphere-Stewardship befördern können. Diskutiert werden soll u. a., welche Governance-Konzepte erforderlich sind, um kooperative und kollaborative Ansätze zur Bewältigung von Nexus-Herausforderungen stärker als bislang zu etablieren. Dabei sollen die Potenziale von transformativen Methoden wie Reallaboren und Realexperimenten ebenso diskutiert werden, wie die hiermit verbundenen „neuen“ Anforderungen an behördliche Akteure, zivilgesellschaftliche Natur- und Gewässerschutzakteure sowie Landnutzer:innen bis hin zu Implikationen für die Umweltplanung. Zudem gilt es dabei auch, Anforderungen an eine zeitgemäße Fort- und Weiterbildung zu erörtern.



Die Fachtagung richtet sich sowohl an Institute und Einrichtungen, die im Bereich der angewandten Transformationsforschung tätig sind als auch an Planungs- und Beratungsbüros, Nichtregierungsorganisationen, nicht zuletzt auch an Behörden und Verwaltungen sowie an interessierte Bürger*innen.



Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis zum 15. August 2022 per Mail unter v.epp@dbu.de zur Präsenzteilnahme an.



Programm





ab 14.00 Uhr Anmeldung





14.30 Uhr Einführung DBU





14.45 Uhr Keynotes Water-Energy-Food-Nexus



Water: Prof. Dr. Bernd Klauer, UFZ Arbeitsgruppe Sozialwissenschaftliche Wasserforschung, Leipzig

Energy: Prof. Dr. Johann Köppel, FG Umwelt- und Raumplanung, TU Berlin

Food: Prof. Dr. Bettina Matzdorf, PB Landnutzung & Governance, Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V., Müncheberg





16.15 Uhr Kaffeepause





16.45 Uhr WEF-Nexus und Planetary Health





PlaNE Planetare Gesundheit und Nachhaltige Ernährung – Nachhaltig-keitsstrategien kommunaler Ernährungspolitik in Hessen und ihre Auswirkungen auf Planetary Health-Indikatoren am Beispiel der Städte Frankfurt und Marburg

Dr. Immanuel Stieß, Institut für sozial-ökologische Forschung ISOE, Frankfurt am Main





Integration von Ernährungs- und Gesundheitsaspekten am Beispiel von Agroforstprojekten der Entwicklungszusammenarbeit in Subsahara-Afrika

Dr. Katja Kehlenbeck, Institut für Public Health, Charité – Universitätsmedizin Berlin





17.45 Uhr Podiumsdiskussion: NEXUS-Phänomene und gesellschaftlicher Wandel – Wer vollzieht die Transformation?



Moderation: Melanie Vogelpohl, DBU



Dr. Bernd Klauer, UFZ Arbeitsgruppe Sozialwissenschaftliche Wasserforschung, Leipzig

Dr. Johann Köppel, FG Umwelt- und Raumplanung, TU Berlin

Dr. Bettina Matzdorf, PB Landnutzung & Governance, Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V., Müncheberg

Franziska Meergans, Referentin Internationale Zusammenarbeit und Wasserinnovationsnetzwerke (WQ-IZW) / Project Manager – International, Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband OOWV



18.30 Uhr Abendessen und gemütliches Beisammensein





Wichtiger Hinweis zum Hygienekonzept:





Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an der Veranstaltung in Präsenzform nur unter den Vorgaben unseres Hygienekonzeptes möglich ist.

Hier finden Sie unser Hygienekonzept: https://www.dbu.de/2995.html