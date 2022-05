Jede Hauseigentümerin, jeder Hauseigentümer kennt das: immer gibt es am Haus irgendetwas zu reparieren, aufzufrischen, instandzuhalten. Lösungen werden für jeden dieser Anlässe einzeln gesucht. Dabei sind unsere Ein- und Zweifamilienhäuser wie alle anderen Gebäude auch als ein Gesamtsystem zu betrachten. Sie funktionieren erst in einem Wechselspiel aus Gebäudehülle, Gebäudetechnik, Standortfaktoren und Nutzungsverhalten. Dieses Wechselspiel gilt es insbesondere bei größeren Maßnahmen wie etwa einer zukunftsfähigen Modernisierung des Gebäudes zu beachten. Alle Gebäude, auch die Ein- und Zweifamilienhäuser, sind zudem noch in weitere Systeme eingebunden. Genannt seien hier nur die Wasser- und Abwassersysteme, Strom- und Gasversorgung etwa oder der klassische Telefonanschluss.

Der Vortrag will diese Zusammenhänge aufzeigen und stellt Lösungsvorschläge für die zukunftsfähige Modernisierung von Ein- und Zweifamilienhäusern vor.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter https://www.zukunft-zuhause.net/