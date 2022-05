Kongressteilnahme - direkt zum Anmeldeformular



Anmeldung zur Kongressteilnahme:

Vor Ort (Präsenz) im DBU Zentrum für Umweltkommunikation , An der Bornau 2, 49090 Osnabrück

Anmeldeformular



(Präsenz) im , An der Bornau 2, 49090 Osnabrück Anmeldeformular Digital

Anmeldeformular



Vorschau Biogas-Innovationskongress 11. und 12. Mai 2022 im DBU Zentrum für Umweltkommunikation

Der 15. Biogas-Innovationskongress findet am 11. und 12. Mai 2022 endlich wieder als Präsenzveranstaltung in der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Osnabrück mit Maskenpflicht und 3G-Regelung statt. Alle Referenten, Organisatoren und Kooperationspartner freuen sich unbändig auf ein persönliches Wiedersehen mit Ihnen allen und auf den traditionellen Abend bei Rampendahl.

Hier gelangen Sie zum Programm.



Trotz erheblicher Kostenexplosionen, ändert sich an der Preisgestaltung für Teilnehmer nichts.



Die Präsenz-Teilnahmegebühr für 2022 beträgt wie bisher 260,00 € zzgl. ges. MwSt. Auch die Reduktion des Teilnehmerpreises für die Mitglieder der Trägerinstitutionen auf 240,00 € zzgl. ges. MwSt. bleibt so.

Zudem wird parallel eine Digitalvariante des Kongresses angeboten. Das bedeutet, dass der Kongress zeitgleich live ins Netz gestellt wird. Die digitale Teilnehmergebühr wurde um die nicht entstehenden Verpflegungskosten auf 210,00 € zzgl. ges. MwSt. reduziert. Entsprechend für Mitglieder der Trägerinstitutionen auf 190,00 € zzgl. ges. MwSt.



Weitere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie hier.

Hygienekonzept im DBU Zentrum für Umweltkommunikation (Stand März 2022).