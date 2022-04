Zu Beginn der neuen Legislaturperiode und unter dem Eindruck internationaler Konflikte dreht sich auf den „Energietagen“ in Berlin vom 2. bis 6. Mai alles um das Thema Energiewende und Klimaschutz in Deutschland. Mit dem Ziel, die Energiewende gemeinsam mit allen Akteuren konstruktiv und lösungsorientiert in eine sehr rasche Umsetzung zu bringen, werden aktuelle politische Weichenstellungen, technische Innovationen und Praxisaspekte diskutiert.



Dort ist am 2. Mai 2022 um 14 Uhr auch die neue DBU-Initiative „Zukunft Zuhause – nachhaltig sanieren“ mit dem Workshop „Fokus Einfamilienhaus | Wie starten wir gemeinsam in die Modernisierungswelle?“ vertreten. Nach der Vorstellung der Initiative und Impulsvorträgen von Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft können die Teilnehmenden diskutieren, wie Eigentümerinnen und Eigentümer dazu motiviert und befähigt werden, ihr Zuhause zukunftsfit zu machen.



Geplanter Ablauf:

Begrüßung und Einführung in die Fragestellung: Wie mache ich lokale Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Entscheidende und Unterstützende fit, um beim Thema klimaneutraler Gebäudebestand etwas anzustoßen?

Fünf Impulsreferate beleuchten die Frage aus unterschiedlichen Richtungen. Im Anschluss werden diese in fünf Breakout-Räumen (digitale Arbeitsgruppen) vertieft.



Die Veranstaltung ist online und kostenlos.

Anmelden können Sie sich hier: https://www.energietage.de/event/303-fokus-einfamilienhaus.html