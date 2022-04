Im Rahmen des KMU-Programms lädt KlimaDiskurs.NRW VertreterInnen von KMU in NRW dazu ein, Teil des klimapolitischen Diskurses zu sein und mit Unterstützung des LEE NRW einen Einblick in das Thema Klimaschutz & Energieversorgung in KMU zu erhalten. Melden Sie sich jetzt an!

Die Entwicklung der Energiepreise der letzten Monate zeigt einmal mehr die Notwendigkeit der Energiewende. Der explodierende Gaspreis treibt die Kosten für Heizen und Strom. Der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen ist absehbar, aber noch kommt der Ausbau Erneuerbarer Energien nicht hinterher. Besonders Unternehmen mit hohem Energieaufwand wie etwa produzierendes Gewerbe oder die Digitalwirtschaft leiden unter dieser Entwicklung.

Wie können Kleine und Mittelständische Unternehmen (KMU) mit der Herausforderung der Energieversorgung umgehen? Wie lässt sich die Versorgungssicherheit des Betriebs sichern? Welche Möglichkeiten haben Unternehmen, auf Erneuerbare Energien umzusteigen oder selbst Energie zu erzeugen – und welche Chancen birgt das? Ist Energieautarkie möglich und wenn ja: für wen ist sie erstrebenswert?

Diesen und weiteren Fragen möchte KlimaDiskurs.NRW gemeinsam mit Ihnen nachgehen. Zudem hat KlimaDiskurs.NRW für diese Veranstaltung den LEE NRW als Kooperationspartner gewonnen.

In dem ca. zweistündigen Workshop richtet sich KlimaDiskurs.NRW sowohl an KMU, die bereits erste Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt haben, als auch an Unternehmen, für die dieses Themenfeld noch neu ist. Sie erwartet eine Einführung in das Thema aus wissenschaftlicher Sicht, Inputs aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft, Best Practice-Beispiele von KMU und Informationen zu Unterstützungsangeboten der NRW.Bank, sowie der für Veranstaltungen des KlimaDiskurs.NRW charakteristische offene Austausch auf Augenhöhe.

Allgemeine Informationen zum KMU-Programm ,Politik & Praxis‘ finden Sie hier auf der Website.

Agenda

Teil 1: Dreifache Herausforderung der Energieversorgung: Sicherheit, Preis und Klimaschutz



Begrüßung

Ingo Wagner (Geschäftsführer (komm.), KlimaDiskurs.NRW)

Politische Steuerungsmöglichkeiten, Förderungen und Planungen für die Unterstützung von Betrieben

Martin Albicker (Deutsche Energie-Agentur)

Windkraft und Wasserstoff – Chancen Erneuerbarer Energien am Unternehmensstandort

Jerrit Hilgedieck (Enapter AG)

Kooperationsmöglichkeiten zwischen KMU und Bürgerenergie: Beispiel Energy Sharing

Viola Theesfeld (Referentin, Bündnis Bürgerenergie e. V.)

Teil 2: Good Practice und Unterstützung bei eigenen Projekten

Good Practice Beispiel: Wie wird mein Unternehmensstandort energieautark?

Peter Küpper (Geschäftsführer, Josef-Küpper-Söhne GmbH)

Fördermöglichkeiten für Ihre Projekte

Stephan Kunz (Berater, NRW.BANK)

Fragen & Diskussion

Abschied und Ausblick

Ingo Wagner (Geschäftsführer (komm.), KlimaDiskurs.NRW)

Das KMU-Programm wird fachlich und finanziell unterstützt von: