Wo leben wir heute? Und wo morgen? Über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt bereits jetzt in Städten, obwohl diese nur zwei Prozent der Fläche auf unserer Erde einnehmen. In der Mitte des Jahrhunderts werden zwei Drittel aller Menschen in Städten wohnen. Viele Menschen auf geballtem Raum haben einen besonders großen Einfluss auf Umwelt und Klima. Genauso groß ist aber auch ihr Potenzial, etwas positiv zu verändern!

Darum müssen wir schnell und kreativ Neues denken: Wie lässt sich die Stadt in eine immer nachhaltigere Stadtlandschaft verwandeln? Wie könnten wir wohnen, uns fortbewegen und woher kommt unsere Energie? Die 13. DBU-Wanderausstellung "Grün Stadt Grau - Nachhaltige StadtLandschaften" präsentiert an fünf interaktiven Stationen Lösungen und Beispiele für sauberes Wasser und ein gesundes Stadtklima, für erneuerbare Energie und eine intelligente Energieinfrastruktur, für eine emissionsarme Mobilität sowie für Wohnen und Arbeiten in lebenswerter Umgebung.

Eröffnet wird die Ausstellung am 2. Mai 2022 um 18:00 Uhr im DBU Zentrum für Umweltkommunikation in Osnabrück, vorab gibt es um 17:30 Uhr eine kurze Einführung in die Ausstellung.



Programm:

Grußworte

Alexander Bonde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Dr. Bernd Welz, Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung für Bürger – KLIMA ARENA, Sinsheim

Alexander Striegl, Tulp Design GmbH, München

Podiumsdiskussion mit

Frank Otte, Stadtbaurat, Stadt Osnabrück

Katja Diehl, She drives Mobility, Speakerin und Moderatorin

Sabine Djahanschah, DBU-Referat Architektur und Bauwesen

Prof. Uwe Brederlau, TU Braunschweig ISE – Institut für Städtebau und Entwurfsmethodik

Keynote

Olaf Lies, Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Land Niedersachsen





Moderation: Carolin Könning, DBU Zentrum für Umweltkommunikation

Musikalische Begleitung: Percussion-Walkact GO! der Groove Onkels, Osnabrück

Anmeldung für die Veranstaltung vor Ort unter s.tepker@dbu.de oder telefonisch unter 0541/9633-921



Ohne Anmeldung: Livestream auf Youtube unter www.dbu.de/@LiveGruenStadtGrau - einfach reinklicken und dabei sein!

Die Ausstellung „Grün Stadt Grau – Nachhaltige StadtLandschaften“ ist ein gemeinsames Projekt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und der Klimastiftung für Bürger – KLIMA ARENA, Sinsheim. Gestaltet wurde sie von der Tulp Design GmbH, München.



Mehr zur Ausstellung "Grün Stadt Grau" unter: https://www.gruenstadtgrau.org/

Mehr zu allen DBU-Wanderausstellungen unter: www.dbu.de/ausstellungen