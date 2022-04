Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will das Tempo zur Minderung klimaschädlicher Emissionen nahezu verdreifachen. Dafür soll das „Osterpaket“ insbesondere auch den Ausbau von erneuerbaren Energien mit Solarenergie und Windkraft an Land beinhalten. Der „LEE-Branchentag mobil / #DBUdigital - Energiewende regional voranbringen“ verfolgt daher das Ziel, Politik und Öffentlichkeit in den niedersächsischen und Bremer Kommunen über die Notwendigkeit der Energiewende und sich daraus ergebenden Erfordernisse zu informieren. Im Mittelpunkt steht die Frage nach Lösungen und Wegen zur Überwindung bestehender Hemmnisse für den beschleunigten Ausbau von Erneuerbare-Energien-Anlagen. Dazu initiieren die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) und der Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen (LEE) Diskussionen zwischen den an der Energiewende beteiligten Akteuren aus Politik, Wissenschaft, Ministerien, Betreibern und Projektierern.

Ort: DBU-Zentrum für Umweltkommunikation, An der Bornau 2, 49090 Osnabrück

und Streaming über die DBU Online-Plattform

Uhrzeit: 11:00 – 13:00 Uhr

Moderation: Sophie Mühlmann, Fernsehjournalistin

Programm

Begrüßung und Einführung

Alexander Bonde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) "Die neuen Vorgaben aus Berlin - Das Osterpaket"

Felix Gruber, Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) "Die Energiewende umsetzen"

Verena Kämmerling, Referentin Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband Henrik Borgmeyer, Geschäftsführer Bioconstruct Melle Bärbel Heidebroek, Vorsitzende Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen Minister Olaf Lies, Niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Fachvortrag: " Aktuelle Ergebnisse aus der Akzeptanzforschung"

" Prof. Dr. Gundula Hübner, MSH Medical School Hamburg "Best Practise vor Ort"

Sonja Hannöver, Managerin Corporate Finance BDO Oldenburg GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Katharina Reuter, Geschäftsführerin Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, BNW Prof. Markus Große Ophoff, Vorsitzender Beirat Masterplan 100% Klimaschutz Stadt Osnabrück



Den Online-Stream können Sie am Tag der Veranstaltung hier verfolgen: https://youtu.be/atwWZsFdz2I

