Hochwasser, Überflutungen und Starkregen nehmen in Folge der Klimakrise an Intensität und Häufigkeit zu. Die Schäden durch derartige Unwetterereignisse erreichten 2021 mit rund 12,5 Mrd. Euro einen Höchststand in Deutschland. Besonders betroffen sind dicht bebaute urbane Räume. Die Stärkung der Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben. Es braucht eine wasserbewusste Stadtentwicklung nach dem Prinzip der „Schwamm­stadt“. Auf der IFAT 2022 präsentiert die DBU innovative Lösungen für eine wasserbewusste Stadt der Zukunft gemeinsam mit folgenden fünf Projektpartnern:

DBU-Mitaussteller auf der IFAT 2022

Der DBU-Messestand finden Sie in Halle B2 (Stand Nr. Stand 315/414). Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

DBU IFAT-Messeprogramm

Die wasserwirtschaftliche Anpassung von Städten und Gemeinden an den Klimawandel ist eines der Kernthemen der IFAT Munich 2022. Die DBU organisiert dazu passende Veranstaltungen im Konferenzprogramm der Messe.



Tag Uhrzeit Was Wo täglich 30.05.-03.06.2022 11:00-11:20 Uhr IFAT/DWA-Lösungstour Digitalisierung Wasserwirtschaft DBU-Stand B2, Stand 315/414 31.05.2022 09:30–12.30 Uhr Innovationsforum Wasser, DBU mit DWA, BMBF und DVGW Messeforum Wasser/Abwasser Halle C3 31.05.2022 15:00-15:45 Uhr DBU-Forum „Die Schwammstadt – Leben mit Wasser“ Messeforum Wasser/Abwasser Halle C3 01.06.2022 16:55-17:15 Uhr IFAT/VKU-Lösungstour „Starkregen und Überflutungsvorsorge“ DBU-Stand B2, Stand 315/414 02.06.2022 10:00-12:00 Uhr Tag der Kommunen „Wasser in der Stadt von morgen“ DWA/DBU Spange Raum B11 02.06.2022 13:00-14:30 Uhr IFAT/DBU-Lösungstour „Wasserbewusste Stadt – Lösungen aus der Praxis“ Halle B2,

Start DBU Messestand Nr. 315/414

Programm DBU-IFAT Forum „Die Schwammstadt – Leben mit Wasser“



Dienstag, 31.5.2022, 15:00-15:45 Uhr IFAT Messeforum Wasser/Abwasser Halle C3



Begrüßung und Einführung

Förderung von Lösungen für die wasserbewusste Stadt

Alexander Bonde, DBU-Generalsekretär

Klimaanpassung als Zukunftsaufgabe für Kommunen stärken

Dipl. Ing. Jens Hasse - Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH (Difu), Leitung Zentrum KlimaAnpassung

Auf dem Weg zur Schwammstadt: Wie Standards und Regelwerke klimafest werden

Prof. Dr.-Ing. Heiko Sieker, Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH

Fragen und Diskussion

Moderation

Ulf Jacob, DBU Zentrum für Umweltkommunikation