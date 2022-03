Das Netzwerk-Forum zur Biodiversitätsforschung Deutschland (NeFo) und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) laden am Dienstag, den 15. März 2022 um 18:00 Uhr zu einer Abendveranstaltung ein. Im Vorfeld des zweiten Teils der Weltnaturkonferenz COP15 diskutieren wir mit der Bundesumweltministerin Steffi Lemke und einem hochrangigen Panel über die neuen globalen Ziele zum Schutz der Natur und die Deutsche Biodiversitätsstrategie. Die Veranstaltung findet mit geladenen Gästen im Museum für Naturkunde in Berlin statt und wird per Livestream online übertragen.

Folgende Fragen stehen dabei im Vordergrund:

Wo stehen die internationalen Verhandlungen über die neuen globalen Ziele zum Schutz der Natur und wie ist unsere nationale Position?

Warum ist das Thema Digitale Sequenzinformationen (DSI) so relevant?

Wie können wir die Politik im Bereich Biodiversität und Naturschutz in Deutschland und in Europa stärken?

Wie sollten Verantwortliche zusammenarbeiten, um die Herausforderungen von Biodiversität und Klimaschutz zu meistern?

Das Programm des Abends:

18.00 – 18.10 Uhr:

Begrüßung durch Herrn Alexander Bonde (Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, DBU) und Herrn Prof. Johannes Vogel (Generaldirektor des Museums für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, MfN)

18.10 – 18.30 Uhr:

Impulsvortrag von Frau Bundesministerin Steffi Lemke mit kurzer Fragerunde

18.30 – 18.50 Uhr:

Impulse von Frau Prof. Katrin Böhning-Gaese (Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums und DBU Umweltpreisträgerin 2021) und Herrn Prof. Jörg Overmann (Direktor des Leibniz-Instituts DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen) sowie

Blitzlichter auf zwei neue Studien: „Analyse der Deutschen Biodiversitätsstrategie“ (Dr. Yves Zinngrebe, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH, UFZ) und „10 Must-Knows aus der Biodiversitätsforschung“ (PD Dr. Kirsten Thonicke, Leibniz-Forschungsnetzwerk Biodiversität, LFN Biodiv)

18.50 – 19.30 Uhr:

Podiumsdiskussion und Fragerunde mit: Alexander Bonde, Prof. Katrin Böhning-Gaese, Prof. Jörg Overmann, Prof. Johannes Vogel und Parlamentarische Staatssekretärin Dr. Bettina Hoffmann

Moderiert wird der Abend von Frau Angela Grosse.

Die Veranstaltung wird per Livestream online übertragen. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge über die youtube Chatfunktion!

Mit Unterstützung der Hochschule Geisenheim University, dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH (UFZ) und dem Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (MfN).

NeFo-Webseite: https://www.ufz.de/nefo/index.php?de=49125