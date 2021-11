Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind die beiden treibenden Themen unserer Zeit. Es wird für Unternehmen immer wichtiger neue Denkweisen und Strategien zu nutzen, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Auf der diesjährigen nachhaltig.digital Jahreskonferenz erhalten kleine und mittelständische Unternehmen Antworten auf die Frage: Liegt der Schlüssel für die Zukunft des Mittelstands in der Nutzung digitaler Daten - oder sind Haltung und Mindset Startpunkt für diesen Veränderungsprozess?

Ziel der nachhaltig.digital Konferenz 2021 am 15. und 16 November ist es, Startpunkte für einen zukunftsfähigen Mittelstand aufzuzeigen, zu diskutieren und sich mit möglichen Partner*innen für diesen Weg zu vernetzen. Beim virtuellen Networking „Gemeinsam innovativ“ trifft der Mittelstand auf mögliche Partner*innen und Lösungsanbieter*innen für nachhaltig digitalen Wandel. In Workshops und praxisnahen Impulsen erfahren Sie mehr über die Wege der Daten im Unternehmen und wie unterschiedliche nachhaltige Anwendungsszenarien möglich werden. Was sind erste Schritte für eine nachhaltige Digitalisierung? Wie können Daten bei transparenten Lieferketten und zirkulärem Wirtschaften unterstützen? Und welche Rolle spielt das Mindset dabei?

Daten fließen durch alle Unternehmensbereiche – auf der nachhaltig.digital Konferenz erfahren Unternehmer*innen, wie sie die Weichen in Richtung einer ökonomisch, sozial und ökologisch sinnvollen Nutzung stellen. Daten oder Mindset – oder doch Daten UND Mindset?



Zum Programm und zur Anmeldung: https://nachhaltig.digital/konferenz21



Über nachhaltig.digital

Die Kompetenzplattform für Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand ist ein Gemeinschaftsprojekt von B.A.U.M. e.V. und DBU. Mit den "nachhaltig.digitalen Bausteinen" will nachhaltig.digital Unternehmen einen einfachen und praxisnahen Einstieg bieten.

Mehr unter: https://nachhaltig.digital