Die Gießereibranche in Deutschland umfasst etwa 600 Eisen-, Stahl- und Nichteisen-Metallgießereien - die DBU präsentiert ausgewählte Projektbeispiele zur Material- und Energieeffizienz auf dem KONGRESS BW.

Gießereiprodukte begleiten die Menschheit schon seit fünf Jahrtausenden. Heute findet man Gussteile überall: Kein Fahrzeug – ob Verbrenner oder elektrisch – fährt ohne Guss, kein Windrad dreht sich. Gussteile finden sich in Maschinen, Transportgeräten und Industrieanlagen, aber auch in Alltagsgegenständen wie Handrasierern und Kaffeemaschinen. Die Gießereibranche in Deutschland umfasst etwa 600 Eisen-, Stahl- und Nichteisen-Metallgießereien mit ca. 80.000 Mitarbeitern und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 14 Milliarden Euro. Das Gießen von Metall gehört zu den energie- und ressourcenintensiven Fertigungsverfahren: Der Energieverbrauch liegt bei rund 22 Terrawattstunden pro Jahr. Der Ressourcenverbrauch für Metalle, Gießsande und Binder beträgt etwa 5,5 Millionen Tonnen. Energie- und Materialeffizienz sowie Emissionsminderung stehen deshalb für die Branche im Fokus. Die Fertigung von Gussprodukten ist daher durch Stoffkreisläufe mit einer hohen Recyclingrate gekennzeichnet. Weitere Ansatzpunkte bieten moderne Technologien wie die Sensorik, Analytik und Digitalisierung sowie der 3D-Druck.

Es ist das Anliegen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), zur Lösung aktueller Umweltprobleme beizutragen. Zentrale Herausforderungen sieht die DBU unter anderem im nicht nachhaltigen Umgang mit Ressourcen sowie bei schädlichen Emissionen. Daher unterstützt die DBU die Bestrebungen der Gießereibranche und hat seit dem Jahr 2000 über 30 Projekte mit einem Fördervolumen von über 7,7 Millionen Euro gefördert.

Vor diesem Hintergrund präsentiert die DBU ausgewählte Förderprojekte im Forum 7: Ressourceneffizienz in der Gießereibranche ( 14.10.2021 , 11:30 - 12:45 Uhr) auf dem 10. Ressourceneffizienz- und Kreislaufwirtschaftskongress Baden-Württemberg (KONGRESS BW), der am 13. und 14. Oktober 2021 in der Liederhalle Stuttgart stattfindet.

An beiden KONGRESS-Tagen ist die DBU mit einem Messestand vor Ort. Änderungen aufgrund der Corona-Lage sind vorbehalten.

Ablauf Forum 7: Ressourceneffizienz in der Gießereibranche

Moderation

Dr. Michael Schwake, Stv. Leiter der Abteilung Umwelttechnik, Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Verena Menz, Projektleitung, Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Intelligente Digitalisierung für eine energie- und ressourceneffiziente Gießereifertigung

Jean-Pierre Hacquin, Systemadministrator Kemptener Eisengießerei Adam Hönig AG

Zementgebundene Gießereiformstoffe – eine Alternative für handgeformten Großguss

Dr.-Ing. Marco Weider, Gruppenleiter Formstoffe am Gießerei-Institut der TU Bergakademie Freiberg

Revolution innerhalb der Gussradherstellung – neues Verfahren mit ganzheitlichem, ökologischen und ökonomischen Maßstab

Dipl.-Ing. Ralf Bux, Geschäftsführer der ENTEC-STRACON GMBH

