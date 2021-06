Zum diesjährigen bundesweiten Digitaltag am 18.06. veranstaltet nachhaltig.digital eine Diskussionsrunde zur Unternehmensperspektive auf Nachhaltigkeit und Datenschutz. Insbesondere das Thema Corporate Digital Responsibility wird hier im Fokus stehen.

Wir diskutieren mit:

Dr.'in Marie Blachetta , Redaktionsleitung Corporate Digital Responsibility bei Initiative D21

, Redaktionsleitung Corporate Digital Responsibility bei Initiative D21 Birgit Klesper , Senior Vice President Group Corporate Responsibility & Sustainability, Deutsche Telekom AG

, Senior Vice President Group Corporate Responsibility & Sustainability, Deutsche Telekom AG Christian Kroll, Gründer und Geschäftsführer von Ecosia

Die Expert*innen geben Einblicke in das Konzept der Corporate Digital Responsibility (CDR) und wie Unternehmen dieses Umsetzen können. Das Konzept wird unter anderem am Beispiel des Datenschutzes erklärt. Dr.'in Marie Blachetta gibt zunächst einen einordnenden Impuls zu CDR. Birgit Klesper und Christian Kroll bringen dann die unternehmerische Perspektive in die Veranstaltung mit ein. Sie berichten aus der Umsetzung in ihren jeweiligen Firmen und zeigen erste Schritte auf.

Wir freuen uns auf die Diskussion!

Zu der Anmeldung gelangen Sie hier.



Weitere Informationen finden Sie hier.