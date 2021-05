Weniger Autofahrten, mehr öffentlicher Personennahverkehr und eine gute Infrastruktur für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger in einer angenehmen Umgebung mit hoher Mobilitäts- und Aufenthaltsqualität – so könnte die Verkehrswende in Deutschland aussehen. Doch viele Kommunen wissen nicht, wie sie dieses Ziel erreichen sollen.

In diesem #DBUdigital Online-Salon geht es aus dem Blickwinkel von Wissenschaft und kommunaler Praxis u. a. darum, wie sich ganzheitliche Verkehrswendekonzepte umsetzen lassen, wo Kommunen Unterstützung benötigen, welche Rolle formale Vorgaben spielen, was gelungene Umsetzungsbeispiele ausmacht und warum die Coronapandemie möglicherweise ein „Changemaker“ für die Verkehrswende ist.



Programm:

Moderation: Birte Kahmann (DBU Zentrum für Umweltkommunikation)



16:30 Uhr: Begrüßung

Alexander Bonde, DBU-Generalsekretär





16:35 Uhr: Einführung ins Thema: „Heutiger Stand der Verkehrswende“ durch Prof. Andreas Knie, Leiter Verkehrswendebüro (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH)





16:45 Uhr: Projektvorstellung „Stärkung einer nachhaltigen Verkehrswende in drei Beispielkommunen mittels einer Baukastenentwicklung und flankierenden Qualifizierung kommunaler Akteure (Verkehrswendebüro)“

Projektpräsentation durch Raimund Nowak, Fachbeirat Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg und

Anke Borcherding, Verkehrswendebüro (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH), zu Thesen zur Verkehrswende in den Kommunen

Vorstellung der Modell-Kommune Drolshagen durch Bürgermeister Ulrich Berghof





17:05 Uhr: Impulsvorträge und Diskussionsrunde mit

Felix Weisbrich, Leiter Tiefbauamt Berlin

Prof. Dr. Jana Kühl, Radprofessorin Ostfalia Hochschule, Salzgitter

Prof. Martin Lanzendorf, Mobilitätsforschung Universität Frankfurt am Main

mit Fragen aus dem Publikum

