Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005-2014) und das UNESCO-Weltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2015-2019) maßgeblich unterstützt: In mehr als 300 Projekten wurden durch die DBU modellhafte Lösungswege sowie deren Überführung in langfristige Strukturen gefördert.

In dem seit Sommer 2020 laufenden UNESCO-Programm „Education for Sustainable Development: Towards achieving the SDGs (ESD for 2030)“ möchte die DBU gezielt einen inhaltlichen Impuls setzen. Im Rahmen einer Ausschreibung fördert sie daher Projekte zum Themenbereich „Die große Transformation – Nachhaltigkeitsdilemmata und Umgang mit Unsicherheiten“. Konflikte innerhalb und zwischen den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) werden thematisiert.

Mehr als 200 Bewerbungen wurden eingereicht, 14 Projekte werden gefördert. Dabei geht es um eine große Bandbreite von Einzelthemen und Zielgruppen. Sie fokussieren sich auf aktuelle Nachhaltigkeitstransformationen und damit auf grundlegende Umwandlungsprozesse gesellschaftlicher Systeme in Richtung Nachhaltigkeit.

Das breite Themenspektrum umfasst z. B. Dilemmata zwischen (erneuerbarer) Energie und Biodiversität oder auch Zielkonflikte in den Bereichen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit, Konsum, Stadtentwicklung oder Landnutzung.

Zielgruppen sind vor allem Kinder und Jugendliche, darüber hinaus Studierende, Lehrende, Ärztinnen und Ärzte oder Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter.

Projektträgerinnen und Projektträger sind NGOs, Institutionen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, der Inge­nieurinnen- und Ingenieursausbildung, Hochschulen sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Partner in den Vorhaben sind u. a. Kommunen, Landkreise und Gewerkschaften.

Die 14 ausgewählten Projekte werden in der digitalen Auftaktveranstaltung vorgestellt. Zwei Keynotes geben zusätzliche Impulse. Es begrüßen Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, und DBU-Generalsekretär Alexander Bonde.

Programm:

Moderation: Dr. Cornelia Soetbeer, Abteilungsleiterin Umweltkommunikation und Kulturgüterschutz, Deutsche Bundesstiftung Umwelt

11:00 Uhr: Begrüßung

Alexander Bonde, DBU-Generalsekretär

11:10 Uhr: Grußwort

Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, BMBF



11:20 Uhr: Keynote mit anschließender Diskussion



Nachhaltigkeit: Ein Dilemma für wen? Von der politischen Herausforderung zur didaktischen Realität

Prof. Dr. Kai Niebert, Universität Zürich, Präsident Deutscher Naturschutzring

12:10 Uhr: Kurzvorstellungen der ausgewählten Projekte mit anschließender Diskussion – Teil 1

Emotion- and Problem-Focused Coping with Dilemmas, Trade-Offs and Risks in Schools

Freie Universität Berlin

Freie Universität Berlin „The Future WE Want“: Nachhaltigkeitsdilemmata und Umgang mit Unsicherheiten im Kontext einer lösungsorientierten Didaktik

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Westfälische Wilhelms-Universität Münster Ein Teach-a-thon für nachhaltige Hochschulen in Nordrhein-Westfalen

netzwerk n e.V.

netzwerk n e.V. Lernen für und in resilienten und nachhaltigen Kommunen

Leuphana Universität Lüneburg

Leuphana Universität Lüneburg KLIMA-AKTIV Klimaschutz aktiv gestalten & politische Handlungskompetenzen entwickeln

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Circle 21

Technische Universität Berlin

Technische Universität Berlin Vermittlung von Werkzeugen und Schlüsselkompetenzen zur nachhaltigen Produktentwicklung für Ingenieure (NaProIng)

Karlsruher Institut für Technologie

13:15 Uhr: Mittagspause

14:00 Uhr: Keynote mit anschließender Diskussion



„Rethinking teaching and learning in light of the great transformation“

Prof. Dr. Arjen Wals, Universität Wageningen (NL)

14:45 Uhr: Kurzvorstellungen der ausgewählten Projekte mit anschließender Diskussion – Teil 2

Education for Sustainable Unionists: Capacity Building für ökologische Gewerkschaftspolitik zur Überwindung sozial-ökologischer Zielkonflikte in Gewerkschaften

Technische Universität Berlin

Technische Universität Berlin Fortbildung für transformative ärztliche Praxis, Planetary Health und Klimaschutz

KLUG – Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V.

KLUG – Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. Dilemmas between Energy and Biodiversity: Adressing, Transforming, Engaging! DEB:ATE!

Europäische Akademie Berlin e.V.

Europäische Akademie Berlin e.V. Entwicklung und Umsetzung eines Online-Kurses zum Thema „Nachhaltigkeitsdilemmata und Umgang mit Unsicherheiten in Bildungskontexten“ (kurz: NaDi-MOOC)

Deutsche Kinder und Jugendstiftung gGmbH

Deutsche Kinder und Jugendstiftung gGmbH Umsetzung von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) in Bildungsangeboten deutscher Geoparks

Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (NNA)

Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (NNA) SDG Transformation SPACE

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden Summerschool Klimagerechtigkeit

BUNDjugend NRW

15:45 Uhr: Verabschiedung

16:00 Uhr: Ende