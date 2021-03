Donnerstag, 11. März 2021, von 18.30-19.30 Uhr, digital



„Kleider machen Leute“ heißt es in einem Sprichwort. Aber welche Leute machen unsere Kleider? Wo kommen sie her und was steckt eigentlich drin in den Sachen, die uns gut aussehen lassen? Antje von Dewitz, seit 2009 Geschäftsführerin des Outdoor-Ausrüsters VAUDE, schaut da genau hin. Sie setzt für ihre Produkte auf nachhaltige und langlebige Materialien und hat zeitgleich faires und umweltfreundliches Wirtschaften im Blick. Dewitz zeigt in ihrem Vortrag, wie es möglich ist mit Rücksicht auf Natur und Ressourcen Bekleidung zu produzieren. Dass man aus Kaffeesatz nicht nur die Zukunft deuten, sondern auch zukunftsträchtiges Material für Bekleidung produzieren kann ist da sicher nicht die einzige überraschende Tatsache.

