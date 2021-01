Um mittelfristig eine kommunale Klimaneutralität zu erreichen, ist ein umfassender Ausbau der Photovoltaik notwendig. Die Dächer in unseren Städten bieten hierfür ein enormes Potential. Vor allem in unseren Städten brauchen wir einen forcierten Ausbau der Photovoltaik, um dem Ziel von 100 % erneuerbare Energien möglichst schnell nahe zu kommen. Photovoltaik ist schon jetzt wirtschaftlich. Wo sind Lösungen hierfür und wie lassen sich diese umsetzen? Was können wir und auch unsere Kommunen tun?

Themen:

Rückblick Solarbundesliga – Erfolgserlebnisse und Erfahrungen (Andreas Witt)

Ausblick City-Challenge 2021 – Welche Stadt verdoppelt ihre installierte PV-Leistung als Erste? (Rainer Romer, Holger Förter-Barth)

Diskussion mit ExpertInnen und TeilnehmerInnen – Wie mobilisieren wir Kommunen und DachbesitzerInnen zum Mitmachen

Berichte aus den Regionen (u.a. Auswirkungen neues EEG)

Moderation:

Peter Moser

Veranstalter:

DBU und Klimaschutznetzwerk Region Osnabrück

