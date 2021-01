Im sechsten Event in der Reihe Bausteine im Dialog widmen wir uns dem Thema "Orientierungswissen". Wo lassen sich Ansatzpunkte für eine nachhaltige Digitalisierung finden? Was versteckt sich hinter den Schlagwörtern digitaler Technologien wie Künstlicher Intelligenz? Wo kann sich Ihr Unternehmen verorten? Wir sprechen mit unseren Expert*innen. Im Event wird zunächst eine Einführung in eine nachhaltige Digitalisierung gegeben und anschließend präsentieren sich Akteure, die neben nachhaltig.digital, Orientierung geben.

Informationen und Anmeldung

Bereits jetzt können Sie sich über Xing zum Online-Event anmelden. Sie müssen dazu keinen Xing-Account haben.

Das Online-Event selbst wird über Zoom stattfinden. Die Zugangsdaten erhalten Sie bei der Anmeldung zum Xing-Event.

Mit dabei sind:

Uta Mühleis , Geschäftsführerin reset (Green-IT) (zum Steckbrief)

, Geschäftsführerin reset (Green-IT) (zum Steckbrief) Anna Hilger , CSR-Digital (zum Steckbrief)

, CSR-Digital (zum Steckbrief) tba

Beatriz Bilfinger , nachhaltig.digital (Moderation)

, nachhaltig.digital (Moderation) Diskussionsrunde und Rückfragen

