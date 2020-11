Förderprogramme sind für Unternehmen gerade in dieser Zeit interessant, um Investitionen zu finanzieren. Die Initiative Klimaschutz-Unternehmen e. V. lädt Sie zu einem Online-Seminar am 4. Dezember 2020 um 11:00 Uhr ein, das in Kooperation mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) durchgeführt wird. Das Online-Seminar ist kostenfrei und richtet sich hauptsächlich an Energie- und Umweltmanagerinnen und -manager, Nachhaltigkeitsbeauftragte sowie Geschäftsführerinnen und Geschäftführer von KMU.

Nach einer Vorstellung der Förderprogramme der DBU werden zwei spannende Praxisbeispiele präsentiert:

„Abwärmenutzung 2.0 – Demonstration einer datengestützten Analyse und Vorhersage der Abwärmenutzung in der Stahlindustrie am Beispiel der Georgsmarienhütte GmbH“

Reimund Laermann, Georgsmarienhütte GmbH, Leiter Energiemanagement

„Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz von Gießereien durch ganzheitliche Digitalisierung betrieblicher Prozesse“

Jean-Pierre Hacquin, Kemptener Eisengiesserei Adam Hönig AG

Das vollständige Programm zum Seminar finden Sie hier. Zur Anmeldung benutzten Sie bitte bis Montag, 30.11.2020, den folgenden Link:

www.klimaschutz-unternehmen.de/veranstaltungen/kommende-veranstaltungen/anmeldung-dbu-foerderprogramme