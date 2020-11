Was wird aus den Schadensflächen? - Aktuelle Lage, Strategien und langfristige Perspektiven

Stürme, Trockenheit und Schädlingsbefall haben den Wald in den letzten Jahren stark zugesetzt. Gegenwärtig geht man von etwa 285.000 ha Schadensfläche aus. Besonders betroffen ist die Fichte, die in manchen Gebieten großflächig abstirbt, aber auch Laubbaumarten sind geschädigt. Für Waldbesitzer stellt diese Situation eine große Herausforderung dar, auch weil vor dem Hintergrund des Klimawandels mit einer weiteren Zunahme von Trockenjahren und Witterungsextremen in Zukunft zu rechnen ist. Hinzu kommen lange Produktionszeiträume, die Entscheidungen z.B. bezüglich der Baumartenwahl bei der Wiederaufforstung erschweren. Erfahrungen und Herausforderungen der Praxis und Optionen für die Zukunft wollen wir diskutieren in einem Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis

Programm

Einführung

Alexander Bonde, Generalsekretär der DBU

Diskussion mit

Christina Amling , Fachgebietsleiterin am Regionalforstamt Bergisches Land, Landesbetrieb Wald und Holz NRW

Friederike von Beyme , Forstverwaltung - von Beyme GbR, Südharz

Dr . Klaus Merker , Präsident der Niedersächsischen Landesforsten

Prof. Dr. Christian Ammer , Abteilung Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen, Georg-August-Universität Göttingen

, Abteilung Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen, Georg-August-Universität Göttingen Dr. Simon Thorn, Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie der Universität Würzburg

Fragerunde aus dem Publikum

Zusammenfassung und Schlusswort

Moderation

Dr. Reinhard Stock, DBU

