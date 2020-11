Im fünften Event in der Reihe Bausteine im Dialog widmen wir uns dem Thema "Green IT". Wie kann die Informations- und Kommunukationstechnik nachhaltiger werden? Welche Potentiale eröffnet dies für Unternehmen und was sind die blinden Flecken der Digitalisierung?. Wir wollen mit Ihnen und unseren Referierenden die Nachhaltigkeitspotenziale der Technologien diskutieren und die Einsatzmöglichkeiten beleuchten.

Mit dabei sind:

Julia Fink , nachhaltig.digital (Moderation)

, nachhaltig.digital (Moderation) tba, weitere Redner*innen werden zeitnah bekannt gegeben



