Im vierten Event in der Reihe Bausteine im Dialog widmen wir uns dem Thema der digitalen Kreislaufwirtschaft.

Die Kreislaufwirtschaft ermöglicht eine Reduzierung der (globalen) Inanspruchnahme von (fossilen) Ressourcen, kann die Unabhängigkeit erhöhen und Materialkosten senken. Das Event wird voraussichtlich durch Beispielen und Expertise aus der Baubranche bereichert. Wir wollen mit Ihnen und unseren Referierenden die Nachhaltigkeitspotenziale der Wirtschaftsweise diskutieren und die verschiedenen Facetten beleuchten.





Im Netzwerk voneinander lernen und sich gegenseitig (be)stärken:

Die Bausteine sollen ein hohes Übertragungspotenzial auf unterschiedlichste Bereiche, Betriebe und Branchen ermöglichen – welches wir in den Praxisbeispielen und der Diskussion mit unserem Netzwerk herausarbeiten wollen. Alle Bausteine sind so aufgebaut, dass sie einen umfassenden Blick auf die Themen und die Umsetzung geben. Zusätzlich liefern wir Fakten, die zukünftige Marktpotenziale aufzeigen. Jeder Baustein ist mit anderen Bausteinen kombinierbar und andockfähig, so dass Sie die Lösungsansätze individuell auf Ihr Unternehmen zuschneiden können.

Zu weiteren Informationen und zur Anmeldung gelangen Sie hier.