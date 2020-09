21. September 2020 bis 25. September 2020, jeweils 16-20 Uhr

Nachdem die re:publica Anfang des Jahres als eintägige Online-Konferenz im digitalen Exil stattfand, wurde nun der re:publica campus zum Leben erweckt. In den Themenwochen steht jeder Tag unter einer anderen Fragestellung entlang eines Fokusthemas. Die Themenwoche „Über:Leben – Umwelt, Wirtschaft, digitale Gesellschaft“ ist DBU-gefördert und findet vom 21.09.2020 bis zum 25.09.2020 mit digitalen, hybriden und analogen Formaten statt.

Diese re:publica-Themenwoche beschäftigt sich mit der Frage, was es heißt zu Über:Leben. Vom Überlebenskampf über das Leben an sich bis hin zu resilienten Körpern – wir wollen wissen, was es heißt zu leben. Miteinander, gegeneinander, füreinander, im Einklang mit dem Planeten. In dieser Woche geht es damit auch um Nachhaltigkeit und ihrem Wechselspiel mit der Digitalisierung. Beide sind die bestimmenden Motive unserer Zeit. Können wir nur überleben, wenn wir uns digitaler und biologischer Technologien bedienen oder haben wir den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, längst überschritten?

Finden wir Linderung und Lösung in regionalen und dezentralen Ansätzen oder liegt die Lösung schlicht im weniger tun wie es die Postwachstums-Bewegung vorschlägt? Wie auch immer die Antwort aussieht, finden können wir sie nur in einer inklusiven Debatte.

Von Montag bis Donnerstag sind Impulsvorträge und Paneldiskussionen im Stream zu sehen. Außerdem wird gemeinsam mit den Sprecher*innen und der Community in digitalen Diskussionsräumen zu den Themen Energie, Ernährung, Ökonomie und Biotechnologie diskutiert. Am Freitag gibt es einen Werkstatt-Tag: zentrale Thesen der Woche werden aufgegriffen und in Workshops gemeinsam mit Sprecher*innen intensiv diskutiert, um an Lösungen für eine nachhaltige-digitale Zukunft zu arbeiten.

Das laufend aktualisierte Programm zur Themenwoche finden Sie hier.