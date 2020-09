Um mittelfristig eine kommunale Klimaneutralität zu erreichen, ist ein umfassender Ausbau der Photovoltaik notwendig. Insbesondere die Dächer in unseren Städten bieten hier enorme Flächenpotentiale. Eine 100 % Erneuerbare Energie Strategie in Städten setzt umfassend auf die Photovoltaik. Diese ist schon heute wirtschaftlich. Warum aber dauert alles so lange? Wo sind Lösungen und wie lassen sich diese umsetzen? Was können wir tun?

Auf dem Programm stehen folgende Punkte:

Intracting – Thomas Flügge, Geschäftsführer cdw Stiftung Kassel

Bericht eines Solarteurs – Marius Nakat, Prime Solar SP

Direktvermarktung dezentral erzeugten Stroms – Anna Leidreiter, BürgerEnergie Nord eG

Berichte aus deutschen Städten und Regionen

Neues EEG und Photovoltaik – Klaus Kuhnke, Solarenergieverein Osnabrück und andere

Ergänzend sind Diskussionen im Plenum sowie in kleinen Untergruppen geplant.

Die Teilnahme ist ohne Anmeldung unter folgendem Link möglich.

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und anschließend auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht werden.