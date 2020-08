Um mittelfristig eine kommunale Klimaneutralität zu erreichen, ist ein umfassender Ausbau der Photovoltaik notwendig. Insbesondere die Dächer in unseren Städten bieten hier enorme Flächenpotentiale Eine 100. % Erneuerbare Energie Strategie in Städten setzt umfassend auf die Photovoltaik. Diese ist schon heute wirtschaftlich. Warum aber dauert alles so lange? Wo sind Lösungen und wie lassen sich diese umsetzen? Was können wir tun?

Während der Online Veranstaltung wird Daniel Bannasch über Photovoltaik als Schlüssel zur Energieautonomie sprechen und die SolarStrategie von MetropolSolar erläutern. Er ist Dipl.-Volkswirt und geschäftsführender Vorstand bei MetropolSolar, einem mittlerweile bundesweiten Netzwerk für 100 % Erneuerbare Energien sowie Vorstand im MPS Energieinstitut.

Geplant sind 30 Minuten Vortrag, danach Diskussion, auch in kleinen Untergruppen.

Die Teilnahme ist ohne Anmeldung unter folgendem Link möglich: https://zoom.us/j/99964185825

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und anschließend auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht werden: https://www.youtube.com/user/BundesstiftungUmwelt