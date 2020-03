NACHHALTIGKEIT ist in aller Munde und prägt das Handeln in Gesellschaft und Wirtschaft. Dieser besonderen Situation trägt die Umweltstiftung der ostwestfälischen Wirtschaft seit 2014 durch die Verleihung ihres Nachhaltigkeitspreises Rechnung. Gleichzeitig feiert die Umweltstiftung an diesem Abend ihr 25-jähriges Jubiläum.

Festredner ist Sven Plöger. Der Diplom-Meteorologe und Wettermoderator, steht bereits seit mehr als 20 Jahren vor der Kamera und moderiert unter anderem „Das Wetter im Ersten“. Außerdem führt er durch weitere TV-Wettersendungen in den dritten Programmen der ARD und wirkt an diversen Dokumentarfilmen zum Thema Klima und Wetter mit. Plöger studierte bis 1996 Meteorologie in Köln und arbeitete danach als Wettermoderator für zahlreiche TV- und Hörfunk-Sender. An den derzeit sehr intensiven Diskussionen über den Klimawandel beteiligt sich Sven Plöger immer wieder als kompetenter Gast in bekannten Talk-Runden. Plöger ist auch als Autor aktiv. 2013 veröffentlichte er das Buch „Klimafakten“ – ein kompakter Leitfaden zu einem der wichtigsten Themen von heute.

Als Sprecher der Jury wird DBU-Generalsekretär Alexander Bonde den Preis übergeben.