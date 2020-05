+++ Aufgrund der aktuellen Situation wird der Vortrag aufgezeichnet und online zur Verfügung gestellt. Das Video gibt es ab dem 14.5.2020 hier zu sehen. +++

Die Themen Plastik, Plastikmüll und Mikroplastik werden momentan in den Medien, der Gesellschaft, der Wissenschaft und auch in der Politik intensiv diskutiert. Die Debatten sind oftmals kontrovers und auch emotional, da es keine einfachen Pauschalantworten gibt. Marco Beeken betrachtet in seinem Vortrag Plastik aus der wissenschaftlichen Perspektive. Er stellt den aktuellen Forschungsstand zur Mikroplastik-Problematik dar und leitet daraus Handlungsempfehlungen ab. Beeken geht auch auf die Frage ein, wie die Plastikflasche in puncto Nachhaltigkeit im Vergleich zu ihrer Konkurrenz aus Glas abschneidet. Begleitendend zum Vortrag präsentiert er einige eindrucksvolle Experimente.