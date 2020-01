Das Klima-Bündnis, die Landesenergieagenturen aus Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt möchten zu einem einheitlichen Verständnis vom „Klimanotstand in Kommunen“ beitragen. Daher laden wir am Mittwoch, den 29. Januar 2020 zur Fachtagung "Meine Kommune im Klimanotstand - Was tun?" nach Osnabrück ein. Eingeladen sind alle Kommunen sowie unterstützende Initiativen, die sich mit der Thematik Klimanotstand bzw. Vorrang für den Klimaschutz auseinandersetzen oder auseinandersetzen wollen. Die Veranstaltung dient sowohl der Vermittlung von Fachwissen, der Vorstellung erster Praxis-Erfahrungen, dem gegenseitigen Informationsaustausch und der Vertiefung einzelner Handlungsschwerpunkte. Sie wird auch von der EKSH, der Kommunalagentur NRW und der Energieagentur Rheinland-Pfalz unterstützt.



Am Vormittag liegt der Schwerpunkt auf der Informationsübermittlung zur Klimakrise und zum Klimanotstand. Reflektiert werden Lösungsvorschläge, die dem kommunalen Klimaschutz neuen Schub geben sollen. Nach einer Mittagpause mit der Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Networking, geht es am Nachmittag interaktiv weiter. Ausgewählte Kommunal-Vertreterinnen und -Vertreter stellen ihre vorbildhaften ersten Sofortmaßnahmen vor. In Diskussionsrunden und in Fachforen werden ausgewählte Aspekte weiter vertieft.



Der Stand des Programms, das regelmäßig aktualisiert wird, kann hier heruntergeladen werden.

Die Veranstaltung ist ausgebucht, eine Anmeldung ist leider nicht mehr möglich.



DBU Zentrum für Umweltkommunikation

An der Bornau 2

49090 Osnabrück